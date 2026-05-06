2200 засоров устранили нижегородские коммунальщики за четыре месяца

В Нижнем Новгороде резко выросло число засоров на сетях водоотведения – только за первые четыре месяца 2026 года их устранили около 2200. Это на 26% больше, чем год назад, и на 35% выше показателей 2024-го. О тревожной ситуации сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По словам главы города, причина в том, что в унитазы всё чаще отправляют то, чему там не место: влажные салфетки, подгузники, средства гигиены и прочий бытовой мусор. В итоге аварийные бригады ежедневно совершают от 10 до 30 выездов, чтобы прочистить трубы и насосные станции.

На одном из последних вызовов специалисты несколько часов устраняли засор и извлекли из канализации около двух кубометров отходов. Это время, подчеркивают коммунальщики, можно было бы направить на развитие и модернизацию сетей.

Городские власти призывают жителей быть внимательнее: простое правило «мусор – в ведро» поможет снизить нагрузку на систему и избежать аварий.