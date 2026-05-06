Первый в этом году лесной пожар зафиксировали в Нижегородской области.

В Нижегородской области зарегистрировали первый лесной пожар с начала 2026 года. Возгорание охватило всего 0,03 гектара – это около 300 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали, угрозы населенным пунктам не возникло, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

Несмотря на скромные масштабы, специалисты отмечают: регион уже вошел в пожароопасный сезон. В области действует особый противопожарный режим, а причиной большинства подобных возгораний остаются человеческий фактор – пал сухой травы и неосторожное обращение с огнем.

В целом по стране за сутки ликвидировали 64 лесных пожара в 15 регионах. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Сибири и на Дальнем Востоке, где огонь охватывает тысячи гектаров. В тушении задействованы более полутора тысяч человек и сотни единиц техники.

Эксперты призывают жителей Нижегородской области соблюдать правила безопасности: не разводить костры в лесах и не сжигать траву, чтобы не спровоцировать новые пожары.