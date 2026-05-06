Более 77 тысяч человек встретили «Поезд Победы». Фото: пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

Более 77 тысяч человек встретили «Поезд Победы» на Горьковской железной дороге. Мемориальный состав путешествовал по магистрали с 24 апреля по 4 мая. Теперь он возвращается в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Напомним, «Поезд Победы» был сформирован в рамках празднования 81 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Эшелон с двумя легендарными паровозами серии Л, украшали флаги, ветви ели и цветы. На шести платформах состава были установлены боевая машина «Катюша», пулемет «Максим», первый отечественный джип, танк Т-34 и другие выставочные образцы военной техники.

За свое путешествие в 2026 году состав посетил семь субъектов страны и сделал остановки на 29 станциях. На каждой из них были организованы торжественные митинги и праздничные концерты.

В столицу Приволжья «Поезд Победы» вернется 8 мая. В этот день нижегородцы смогут вновь увидеть состав и принять участие в торжественном митинге с возложением цветов к бронепоезду «Козьма Минин». Мероприятие пройдет у Центрального дворца культуры железнодорожников.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен