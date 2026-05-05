Новую вакцину от менингококка тестируют в Нижнем Новгороде

Новую российскую вакцину от менингококка испытывают в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов.

Препарат создан в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА и способен защитить сразу от пяти серогрупп: A, B, C, W и Y. В состав включили компонент B - этот штамм менингококка чаще всего встречается в России. Отметим, что все производство, от молекулы до готовой ампулы, ведется внутри страны.

Третью стадию клинических исследований проводят Нижегородский центр борьбы со СПИД совместно с компанией «Форум-Биотех» и НИИ вакцин ФМБА России. Чтобы оценить эффективность препарата, в СПИД-центр внедрили высокоточный люминесцентный анализ L-SBA. Он позволяет «в цифрах» проследить, как антитела атакуют и уничтожают бактерии менингококка. У детей иммунный ответ проверяют по минимальным объемам вакцины, что делает процедуру безопасной даже для младенцев.

Ожидается, что регистрационное удостоверение на вакцину будет получено в 2027 году, и тогда же препарат выйдет в гражданский оборот.

Кстати, методика L-SBA в перспективе пригодится и для проверки других вакцин, и в ветеринарии с агросектором - она поможет контролировать среду обитания животных.