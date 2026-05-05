Стоимость электронных проездных меняется в Нижегородской области с мая

С мая в Нижегородской области меняется стоимость электронных проездных для льготных категорий пассажиров. Правительство региона утвердило новые тарифы, которые затронули социальные билеты, а также абонементы для школьников и студентов. Цифры опубликовала компания «Ситикард».

Теперь социальный проездной для льготников на городских и пригородных направлениях выглядит так: 20 поездок выйдут на 300 рублей, 40 поездок - на 600 рублей, а безлимит на календарный месяц - 960 рублей.

Школьники могут приобрести проездной на 20, 40 или 60 поездок за 300, 600 и 900 рублей соответственно. Студенческие проездные на 40 и 60 поездок обходятся в те же 600 и 900 рублей. Единый месячный безлимит для учащихся стоит 1050 рублей. Кроме того, студентам все еще доступен льготный электронный кошелек со скидкой 50% от стоимости поездки.

В компании обратили внимание, что с 5 мая отложенное пополнение, проведенное ранее по старым ценам, можно записать только через NFC: дистанционно в мобильном приложении «Ситикард», на устройствах самообслуживания в метро, в МФЦ или пунктах обслуживания «Ситикард».