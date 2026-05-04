Главу Вачского округа оштрафовали за поездку на служебном авто в выходной. Фото: администрация Вачского муниципального округа

Мировой суд Вачского района привлек к ответственности главу местного самоуправления Сергея Лисина. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, ему вменили самоуправство.

Суд установил, что 7 февраля 2026 года Сергей Лисин решил воспользоваться служебной машиной в личных целях, хотя по закону «О противодействии коррупции» это запрещено. Инцидент произошел в выходной день, что и стало поводом для разбирательства. В итоге мировой судья признал главу округа виновным в самоуправстве и выписал ему штраф в 300 рублей. Постановление от 29 апреля в законную силу пока не вступило.

К слову, Сергей Лисин родился в 1971 году в селе Епифаново, окончил вуз и всю жизнь трудится в Вачском районе. После службы работал учителем математики, затем стал директором школы, а позже перешел в районный ОВД, где прошел путь от дознавателя до капитана юстиции. В 2005 году его избрали главой Епифановского сельсовета, почти сразу назначили первым замглавы районной администрации по социальной политике, с 2015 года руководил районом, а в 2022-м возглавил Вачский муниципальный округ.