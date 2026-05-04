Аварийный дом на 1-м Кемеровском изымают для нужд мэрии в Нижнем Новгороде

Многоквартирный дом №3 по переулку 1-й Кемеровский в Приокском районе изымают для муниципальных нужд. Соответствующее постановление подписала администрация Нижнего Новгорода.
Ранее здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Теперь же городские власти запустили процедуру изъятия: под нее попадают земельный участок под домом и все жилые помещения. Оценкой рыночной стоимости квартир и размера убытков, причиняемых изъятием, займется департамент строительства и капитального ремонта.
Администрация Приокского района, в свою очередь, направит собственникам проекты соглашений. После того как право муниципальной собственности зарегистрируют, сведения внесут в реестр муниципального имущества. На выплаты собственникам заложат бюджетные средства.