Аварийный дом на 1-м Кемеровском изымают для нужд мэрии в Нижнем Новгороде.

Многоквартирный дом №3 по переулку 1-й Кемеровский в Приокском районе изымают для муниципальных нужд. Соответствующее постановление подписала администрация Нижнего Новгорода.

Ранее здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Теперь же городские власти запустили процедуру изъятия: под нее попадают земельный участок под домом и все жилые помещения. Оценкой рыночной стоимости квартир и размера убытков, причиняемых изъятием, займется департамент строительства и капитального ремонта.

Администрация Приокского района, в свою очередь, направит собственникам проекты соглашений. После того как право муниципальной собственности зарегистрируют, сведения внесут в реестр муниципального имущества. На выплаты собственникам заложат бюджетные средства.