Нижегородский интернат для ветеранов войны и труда получил новое оборудование

В преддверии Дня Победы Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда получил от благотворительного фонда «Память поколений» технику для ухода и реабилитации. Об этом рассказали в региональном Минсоцразвития.

Теперь в распоряжении учреждения появились современные медицинские кровати с матрасами, а также тренажеры, которые помогают пожилым людям тренировать память, сосредоточенность и быстроту реакции. На эти цели фонд направил около 2,2 миллиона рублей.

Замминистра соцразвития Вадим Цыганов считает, что поддержка ветеранов накануне годовщины Победы особенно значима. Он добавил, что новое оснащение даст постояльцам дома-интерната не просто удобства, а реальные шансы на улучшение здоровья и качества жизни. Фонд «Память поколений» он поблагодарил за работу, назвав ее образцом социального партнерства.

Зампред Заксобрания Алексей Антонов также отметил, что благополучие и здоровье ветеранов всегда было и остается приоритетом. Один из ключевых шагов здесь - насыщение соцучреждений современной техникой, и особенно ценно, что к этому подключаются благотворители. Нынешнее поступление оборудования, по его словам, поднимет уровень медицинской помощи и сделает пребывание в интернате более комфортным.

Директор дома-интерната Евгений Смирнов добавил, что такое обновление пришлось как нельзя кстати. По его словам, новые кровати заметно упростят ежедневный уход за пациентами, а когнитивный тренажер и набор психолога помогут подопечным дольше сохранять ясность ума и оставаться активными.

Отметим, что дом-интернат работает в Нижнем Новгороде еще с 1972 года. Сегодня здесь проживают 68 человек, в том числе маломобильные и граждане с инвалидностью. В учреждении действуют отделения милосердия, активного долголетия, социально-медицинское и социально-реабилитационное отделения, а также кабинеты физиотерапии и лечебной физкультуры.

Напомним, работа по оснащению социальных учреждений ведется в рамках национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», которые реализуются по поручению президента Владимира Путина. Первый направлен на всестороннюю поддержку семей и создание условий для активного долголетия старшего поколения, второй - на обновление медучреждений, привлечение кадров, развитие профилактики, реабилитации и цифровизацию всей отрасли.