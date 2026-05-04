Министр Пучков прокомментировал гибель восьмиклассницы в Семенове

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков высказался о гибели восьмиклассницы в Семенове. Он сообщил, что лично следит за ситуацией и с первого дня находится на связи со Следственным комитетом и прокуратурой.

Напомним, по предварительным данным, девочка свела счеты с жизнью. Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело, назначена психолого-психиатрическая экспертиза и проводятся комплексные проверки.

По словам Пучкова, в школе педагоги характеризовали погибшую с положительной стороны. Школьные неудачи она воспринимала спокойно, также старалась быстро исправить плохие оценки. При этом министр не исключил, что у ребенка могли быть серьезные переживания, не связанные с учебой, и сейчас этот факт проверяется.

- Уважаемые родители, важно всегда сохранять с ребёнком доверительные отношения как в отношении учёбы, так и его круга общения и занятий. Выражаю глубокие соболезнования семье и друзьям погибшей. Ни одна жизнь не стоит ссор, переживаний из-за чего бы то ни было и с кем бы то ни было. Берегите себя и своих близких! - заключил министр.