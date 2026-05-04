Посевная кампания стартовала в Нижегородской области

Нижегородские аграрии приступили к севу яровых культур. Техника вышла в поля позже привычного срока, но сейчас погода наладилась, и работы начались сразу в 15 округах. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов рассказал, что всего яровыми планируется засеять 557,5 тысячи гектаров. На сегодняшний день выполнено около одного процента от плана, это примерно шесть тысяч гектаров. Параллельно продолжается подкормка и боронование озимых - удобрения уже внесли почти на 40% площадей.

К севу уже подключились многие округа. Пшеница уходит в землю в Арзамасском, Гагинском, Краснооктябрьском и Шатковском. Ячмень сеют в Гагинском, Дивеевском, Пильнинском, Починковском, Шатковском и Городецком. Овес - в Павловском, Починковском и Городецком. Горох - в Богородском, Вадском, Гагинском, Дивеевском и Сеченовском. Многолетние бобовые стартовали в Починковском округе, а подсолнечник - в Дальнеконстантиновском.

Боронование и подкормка озимых культур развернулись почти по всей области. Работы идут во всех округах центральной зоны, кроме Нижнего Новгорода, а также в 14 районах южной зоны и семи округах северной. Многолетние травы подкармливают и боронуют в 21 муниципалитете, а к боронованию зяби приступили уже в 28 округах.

По словам министра, большую часть площадей отведут под яровые зерновые и зернобобовые - почти 377 тысяч гектаров. Кормовые культуры займут около 88 тысяч гектаров, масличные - примерно 80 тысяч, а овощи и картофель - порядка 14 тысяч.