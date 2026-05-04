Четыре приусадебных участка освободились от воды в Нижегородской области

За минувшие сутки в Нижегородской области вода ушла с четырех приусадебных участков, все они находились в городе Урень. Новых подтоплений при этом не зафиксировано, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В целом по области вода пока не отступила из 12 муниципальных образований. Там подтопленными остаются 54 приусадебных участка, восемь низководных мостов и пять отрезков автодорог. Сложная обстановка сохраняется на Бору, в Нижнем Новгороде, Кстове, а также в Семеновском, Воскресенском, Володарском, Гагинском, Павловском, Починковском, Сергачском, Уренском и Краснобаковском округах.