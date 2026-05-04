Перспективы новой Volga оценил глава РОАД Подщеколдин

Автоэксперты оценили будущее возрожденной Volga из Нижнего Новгорода Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Автомобили возрожденной Volga будут стоить в районе трех миллионов рублей. Такой прогноз дал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин в разговоре с «Российской газетой».

Отмечается, что машины базируются на известных моделях, седаны и кроссоверы которых успешно продаются, и в РОАД надеются, что все их качества перейдут новому бренду. Однако, по словам Подщеколдина, на данный момент у возрожденной Volga еще нет имиджа премиальной марки. Он назвал это доброй историей, но не для молодого поколения. Хотя в истории страны «Волга» всегда была престижной моделью, теперь эту репутацию нужно создавать заново.

Поэтому главная сейчас история ценовая. Эксперт подчеркнул, что машины не будут стоить дешевле двух миллионов рублей и в итоге окажутся в очень конкурентном сегменте. Нельзя, чтобы они были дороже китайских соперников.

— Если удастся удержать стоимость, то марку ждет успех. Сборка все-таки в Нижнем Новгороде. Это второй маленький Детройт наш. Там очень много институтов, логистика неплохая. Центральная Россия, во все стороны можно выехать. Поэтому - шансов много, главное - цена автомобиля, — заключил глава РОАД.

Ранее мы писали о том, что Глеб Никитин поделился впечатлениями от покупки новой Volga K50. Официальные продажи кроссовера стартуют летом 2026 года.