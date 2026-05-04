Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 13:22

Перспективы новой Volga оценил глава РОАД Подщеколдин

Стоимость машин станет главным фактором их успеха
Анжелика ЮДИЧЕВА
Автоэксперты оценили будущее возрожденной Volga из Нижнего Новгорода

Автоэксперты оценили будущее возрожденной Volga из Нижнего Новгорода

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Автомобили возрожденной Volga будут стоить в районе трех миллионов рублей. Такой прогноз дал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин в разговоре с «Российской газетой».

Отмечается, что машины базируются на известных моделях, седаны и кроссоверы которых успешно продаются, и в РОАД надеются, что все их качества перейдут новому бренду. Однако, по словам Подщеколдина, на данный момент у возрожденной Volga еще нет имиджа премиальной марки. Он назвал это доброй историей, но не для молодого поколения. Хотя в истории страны «Волга» всегда была престижной моделью, теперь эту репутацию нужно создавать заново.

Поэтому главная сейчас история ценовая. Эксперт подчеркнул, что машины не будут стоить дешевле двух миллионов рублей и в итоге окажутся в очень конкурентном сегменте. Нельзя, чтобы они были дороже китайских соперников.

— Если удастся удержать стоимость, то марку ждет успех. Сборка все-таки в Нижнем Новгороде. Это второй маленький Детройт наш. Там очень много институтов, логистика неплохая. Центральная Россия, во все стороны можно выехать. Поэтому - шансов много, главное - цена автомобиля, — заключил глава РОАД.

Ранее мы писали о том, что Глеб Никитин поделился впечатлениями от покупки новой Volga K50. Официальные продажи кроссовера стартуют летом 2026 года.