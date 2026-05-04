В Нижнем Новгороде показали лучшие методики работы с дошкольниками. ФОТО: Мининский университет.

В Мининском университете в Нижнем Новгороде состоялся очный тур олимпиады «Я – профессионал» проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проходил на базе Технопарка универсальных педагогических компетенций. Его участниками стали 47 студентов педагогических направлений из 17 регионов страны. В течение четырех дней они разрабатывали проекты детских праздников и лучшие методики работы с дошкольниками.

Каждый из этих проектов не только отличается уникальными методиками, но и включает в себя эмпатию и умение работать с цифровыми инструментами. Оценивали работы члены экспертной комиссии, в состав которой вошли ведущие специалисты дошкольного образования Нижегородской области. Они давали оценку проектам и с научной, и с практической точки зрения.

- В Год дошкольного образования, объявленный Минпросвещения РФ, принимать в Нижнем Новгороде финал, в котором соревнуются лучшие будущие воспитатели, — большая ответственность, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Мы увидели, как участники свободно сочетают классическую педагогику с технологиями: нейросетями, интерактивными протоколами. Наши эксперты из нижегородских детских садов отметили высокий уровень эмоционального интеллекта конкурсантов.

По словам ректора, прошедший в Нижнем Новгороде очный этап олимпиады стал смотром будущего российского образования. Мининский университет выступает площадкой для проведения конкурса уже в восьмой раз.

- Хочу ещё раз поблагодарить организаторов. Всё продумано до мелочей: от навигации до профессионального жюри. Отдельное спасибо за экскурсию по «Кванториуму» — уезжаю с новыми идеями и планами, - призналась участница из Мурома Светлана Ермолаева:

Итоги финала будут подведены в мае на платформе всероссийского проекта. Затем в июне в Москве пройдет награждение победителей. В основу рейтингов лучших молодых педагогов лягут и результаты нижегородского этапа.