Два детских сада начали строить по проекту КРТ в Нижнем Новгороде. Фото: мах-канал «Стратегия развития Нижегородской области»

Два детских сада начали строить в Нижнем Новгороде по программе комплексного развития территорий. Один расположится на Сенной площади, второй - возле Сормовского парка. Об этом сообщается в мах-канале «Стратегия развития Нижегородской области».

Садик на Сенной появится внутри нового жилого квартала, который вырастет между улицей Тургенева и Бойновским переулком. Он рассчитан на 200 ребят и будет введен вместе с первой очередью будущей застройки. Второй объект появится в районе улиц Линдовской, Бийской и Коминтерна. Его вместимость - 90 воспитанников. Оба проекта реализуют инвесторы-правообладатели земель.

Всего сейчас в регионе заключено 27 договоров КРТ. По ним инвесторы построят 3,2 миллиона квадратных метров жилья с необходимой инфраструктурой для 104 тысяч жителей. В том числе запланировано 22 детских сада на 4033 места.

Ранее мы писали о том, что в Володарском округе дали старт строительству сразу двух образовательных объектов – школы на 500 мест и детской школы искусств на 150 учеников. На площадках торжественно заложили капсулы времени.