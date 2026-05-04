«Сад имени» на территории нижегородского крематория открылся для посетителей

Мемориальный комплекс «Сад имени» на территории нижегородского крематория открыл двери для посетителей. С 1 мая он работает ежедневно с 11:00 до 19:00 без выходных, сообщили авторы проекта в соцсетях.

Мемориальный комплекс расположен во внутреннем дворе по адресу улица Зайцева, 27. Здесь же работает звуковая инсталляция, которая включается вручную - для этого можно обратиться к администрации крематория или сотрудникам охраны.

Напомним, «Сад имени» создан художниками Артёмом Филатовым и Алексеем Корси. Проект задуман как живой ботанический сад, который будет постоянно меняться. Его главная идея в том, что каждое растение здесь можно посвятить ушедшему близкому - это можно сделать на сайте проекта. Звуковая инсталляция дополняет пространство: в ней звучат латинские названия частей человеческого тела, что вместе с актом кремации образует новый тип светского ритуала.