НовостиОбщество4 мая 2026 9:20

Администрацию Дзержинска обязали заплатить 780 тысяч рублей за ущерб природе

В поселке Пыра нашли химические и строительные отходы на площади 200 «квадратов»
Анжелика ЮДИЧЕВА
Администрацию Дзержинска обязали заплатить 780 тысяч рублей за ущерб природе.

Администрация Дзержинска заплатит 780 тысяч рублей за ущерб окружающей среде. Кассационный суд поставил точку в споре с управлением Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия и подтвердил взыскание.

История началась в 2022 году, тогда в лесном массиве возле поселка Пыра была выявлена несанкционированная свалка. Среди отходов были груды неизвестного твердого химического вещества, строительный мусор, металлические изделия, обрывки полиэтилена и твердые коммунальные отходы. Все это скопище растянулось более чем на 200 квадратных метров.

Ущерб, нанесенный почвам, специалисты оценили в 780 тысяч рублей. Участок, на котором образовалась свалка, относился к землям с неразграниченной собственностью, а значит, отвечать за порядок на нем должны органы местного самоуправления. Суды всех трех инстанций пришли к выводу, что загрязнение стало следствием бездействия власти и неисполнения обязанностей по охране окружающей среды.