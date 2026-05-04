Администрацию Дзержинска обязали заплатить 780 тысяч рублей за ущерб природе

Фото: Росприроднадзор Нижегородская область и Мордовия

Администрация Дзержинска заплатит 780 тысяч рублей за ущерб окружающей среде. Кассационный суд поставил точку в споре с управлением Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия и подтвердил взыскание.

История началась в 2022 году, тогда в лесном массиве возле поселка Пыра была выявлена несанкционированная свалка. Среди отходов были груды неизвестного твердого химического вещества, строительный мусор, металлические изделия, обрывки полиэтилена и твердые коммунальные отходы. Все это скопище растянулось более чем на 200 квадратных метров.

Ущерб, нанесенный почвам, специалисты оценили в 780 тысяч рублей. Участок, на котором образовалась свалка, относился к землям с неразграниченной собственностью, а значит, отвечать за порядок на нем должны органы местного самоуправления. Суды всех трех инстанций пришли к выводу, что загрязнение стало следствием бездействия власти и неисполнения обязанностей по охране окружающей среды.