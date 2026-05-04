Дни Нижнего Новгорода пройдут в Минске 14-16 мая.

Дни Нижнего Новгорода (6+) пройдут в столице Беларуси Минске с 14 по 16 мая. Масштабный фестиваль состоится в рамках международного культурно-просветительского проекта «Путь дружбы». Город-побратим привезёт в Минск насыщенную программу: театры, музеи, планетарий, творческие коллективы, спортивные турниры и даже выставку-ярмарку народных промыслов. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Как отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, дружеские связи между городами длятся уже более четверти века и становятся только крепче. Фестиваль «Путь дружбы» уже с успехом проходил в Узбекистане и Абхазии, и теперь очередь Беларуси.

Ведущие муниципальные театры — «Комедія», «Вера», музыкальный театр имени Степанова и другие — представят минчанам по два спектакля каждый, включая номинанта на «Золотую маску», мюзикл «Собака на сене». Планетарий имени Гречко предложит посмотреть на Солнце в телескоп. Музеи расскажут о связи Максима Горького с белорусскими литературными классиками. А на площадке «Лощицкая усадьба» нижегородский музей «Щелоковский хутор» покажет памятники деревянного зодчества и предложит сравнить русские и белорусские традиции.

Для профессионалов проведут мастер-классы по хохломе, хореографии, музыкальной журналистике и игре на скрипке. Кульминацией станет концерт-шоу о Нижнем Новгороде — его легендах, героях и неповторимой атмосфере. Отдельная тема — дружба с Минском.

Кроме того, с 12 по 18 мая на площади перед Дворцом спорта развернётся ярмарка «Секреты мастеров» (6+). Гостей ждут хохломская и семёновская роспись, городецкие пряники, пастила, а также специальные дни: «День семёновской ложки», Матрёшкин день, мастер-класс от шеф-повара с дегустацией волжской кухни и «Сладкий сувенир» — изготовление пряников.