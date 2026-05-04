Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум возобновят с 30 мая

Прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Сухумом возобновится с 30 мая. Рейсы в столицу Абхазии будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар». Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта имени Чкалова.

Самолеты Эмбраер 190 на 110 пассажирских мест будут летать один раз в неделю по субботам. Вылет из Нижнего Новгорода запланирован на 11:35, обратный рейс из Сухума - на 16:00. Время в пути составит 3 часа 25 минут.