12-летнюю девочку ищут в Нижнем Новгороде. Фото: Поисково-спасательный центр "РЫСЬ"

В Нижнем Новгороде разыскивают 12-летнюю Ксению Тенигину. Со 2 мая о ней ничего не известно, в тот день девочка ушла из дома на улице Мельникова, 14 и не вернулась. Ориентировку школьницы распространил поисково-спасательный отряд «Рысь».

Среди примет Ксении отмечается худощавое телосложение, рост 171 сантиметр, черные волосы ниже плеч и карие глаза. Также у нее есть особая примета: хромота после аварии.

В день исчезновения школьница была одета в синюю дутую жилетку, серые широкие спортивные штаны и черные кроссовки на белой подошве.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении ребенка, просят звонить в полицию или напрямую связываться с волонтерами «Рыси»: ДПСЦ "Рысь" - 8 930 283 82 00, Татьяна (Пандора) - 8 910 007 70 51, горячая линия - 8 800 700 56 76.