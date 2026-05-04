Теплосети в Автозаводском районе обновят за 183 миллиона рублей

Почти 183 миллиона рублей направят на реконструкцию тепловых сетей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Соответствующий конкурс объявило ООО «Теплосети», информация размещена на сайте госзакупок. Заявки от участников принимаются до 20 мая 2026 года.

Подрядчику предстоит построить новые трубопроводы горячего водоснабжения и обновить теплотрассу отопления и ГВС на участке от дома №7 до дома №21 по проспекту Ильича, а также от тепловой камеры у дома №27 до дома №29. Главная цель работ - нормализовать температуру горячей воды у потребителей квартала от ТНС СГ-1, к которому относятся улица Ватутина, проспекты Молодежный, Октября и Ильича.

Завершить строительно-монтажные работы необходимо до 30 сентября 2027 года, благоустройство на затронутых участках восстановят до 15 октября. Полностью договор рассчитан до конца декабря 2027-го.