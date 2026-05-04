Мост Нижегородской ГЭС будут перекрывать по ночам с 4 по 7 мая. Фото: группа Нижегородской ГЭС во «ВКонтакте»

С 4 по 7 мая автомобильный мост, который проходит через дамбу Нижегородской гидроэлектростанции в Городецком округе будут перекрывать по ночам. Ограничения продлятся с 21:00 до 03:00 следующего дня, такой график размещен в соцсетях ГЭС.

Полностью мост закрывать не станут. Движение организуют интервалами: до 120 минут перекрытия, затем около 30 минут на проезд.

Напомним, реконструкция моста на участке водосливной плотины Нижегородской ГЭС началась в мае 2024 года. С тех пор движение там реверсивное, регулируется светофорами, грузовикам тяжелее 15 тонн путь закрыт, а для остального транспорта действуют ограничения: скорость не выше 30 км/ч, дистанция между машинами не менее 15 метров. Пешеходам проход тоже запрещен.