Каждый третий нижегородец перерабатывает несколько раз в неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Более трети жителей Нижегородской области работают сверх нормы по несколько раз в неделю. Такие данные приводит служба исследований hh.ru по итогам опроса.

Всего за последний год с переработками сталкивались 79% опрошенных. При этом 35% задерживаются на работе минимум несколько раз в неделю, еще 19% делают это не реже раза в неделю. Примерно раз в месяц сверхурочно трудятся 23%, а 12% - раз в несколько месяцев. По объему лишних часов цифры тоже внушительные: у 35% респондентов ежемесячная переработка превышает десять часов.

С оплатой ситуация неоднозначная. Полностью сверхурочные компенсируют лишь 35% работников, частично - почти каждый четвертый. Еще 35% не получают за дополнительные часы ничего.

Отношение нижегородцев к переработкам оказалось преимущественно отрицательным. Негативно их воспринимают 42% опрошенных, нейтрально - 27%, и только 24% относятся к сверхурочным положительно. При этом культура многих компаний скорее поощряет лишние часы, чем борется с ними. В трети организаций переработки давно стали нормой, в 12% их открыто поддерживают, а еще в 27% на них просто закрывают глаза.

Когда нагрузка становится невыносимой, большинство (42%) сначала пытается договориться с начальством. Почти четверть (24%) на всякий случай начинают присматривать другую работу, и примерно столько же пересматривают приоритеты в задачах.

Что касается условий, при которых люди согласны на сверхурочные, то главный стимул, конечно, деньги (95%). Почти половина опрошенных согласна на сверхурочные ради отгулов, 36% мотивирует интерес к делу, а 23% видят в этом шанс для карьерного роста. При этом каждый пятый заявил, что перерабатывать не готов ни при каких обстоятельствах, а полностью принимают такую необходимость лишь 9%.

В масштабах страны Нижний Новгород вошел в топ-5 городов с самым высоким уровнем переработок. Чаще наших земляков сверхурочно трудятся в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре и Челябинске.