НовостиОбщество4 мая 2026 6:15

111 человек пропали в Нижегородской области в апреле

Волонтеры нашли живыми 97 из них
Анжелика ЮДИЧЕВА
Поисково-спасательный отряд «Волонтёр» подвел итоги своей работы за апрель. За месяц волонтеры получили 111 заявок на поиск людей и сумели найти живыми 97 человек. Статистикой добровольцы поделились в своих соцсетях.

Двоих пропавших, к сожалению, обнаружили погибшими, еще в пяти случаях помощь поисковиков не потребовалась. При этом семерых человек найти пока не удалось - их судьба остается неизвестной.

Для сравнения, в марте отряд принял 128 заявок, тогда живыми нашли 105 человек.