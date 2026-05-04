Нижегородские компании могут побороться за престижную правительственную премию.

Нижегородские предприятия самых разных отраслей и масштабов могут заявить о себе на всю страну. До 1 марта 2027 года открыт приём заявок на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества — одной из самых авторитетных наград для тех, кто сделал ставку на надёжность и высокие стандарты. Об этом сообщает Российская система качества.

Конкурс проводится ежегодно. Его цель — найти и поощрить организации, которые не просто декларируют качество, а реально добились выдающихся результатов в безопасности продукции и услуг, внедрили современные методы управления, ориентируются на запросы клиентов и при этом демонстрируют устойчивый рост и социальную ответственность.

Попасть в число претендентов непросто, но процесс чётко выстроен. Сначала участники подают заявку и подробный отчёт, который оценивают эксперты заочно. Затем финалистов ждёт проверка на местах — комиссия приезжает, чтобы изучить бизнес-процессы вживую, что называется, не отходя от станка или кабинета.

Лауреаты получают не только статус и престижное удостоверение. Им разрешают использовать официальный логотип премии в рекламе и на упаковке — а это весомый аргумент для партнёров и покупателей. Кроме того, победителям дают экспертные рекомендации по дальнейшему совершенствованию систем качества и возможность обмениваться опытом с лидерами отрасли.

Участвовать могут любые организации, работающие на территории России не менее трёх лет — независимо от профиля и количества сотрудников. Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте Роскачества или по телефону +7 (495) 777 43 12 (доб. 211, 454).

Кстати, 2026 год для российской системы управления качеством юбилейный — Премии Правительства РФ исполняется 30 лет. Три десятилетия награда служит ориентиром для тех, кто считает качество не просто красивым словом, а главным принципом работы.

Нижегородским предпринимателям, которые задумались об участии, напоминают: консультацию по всем мерам государственной поддержки можно получить в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф). Там же работает бесплатная горячая линия 8 (800) 301-29-94. Центр создан в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — главного инструмента для формирования новой модели роста, куда входят проекты по развитию малого бизнеса, повышению производительности труда, инвестициям и другим ключевым направлениям.