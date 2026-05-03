Пропавшего подростка нашли в Дзержинске спустя два дня.

В Дзержинске полицейские при поддержке местных жителей разыскали 16-летнего подростка, который пропал после ухода из дома. Сообщение о его исчезновении поступило 1 мая от матери – женщина предположила, что причиной могла стать ссора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники оперативно начали поиски: опросили друзей и знакомых подростка, проверили возможные места его пребывания. Вскоре появилась информация, что юноша может находиться у одного из приятелей, благодаря чему с ним удалось договориться о встрече.

3 мая подросток пришёл в условленное место, где его уже ждали полицейские. Правоохранители убедились, что с ним всё в порядке, и передали его матери. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.