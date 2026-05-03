Парки Нижнего Новгорода временно закроют на обработку от клещей

С завтрашнего дня в муниципальных парках Нижнего Новгорода стартует плановая обработка от клещей. Акарицидные мероприятия охватят 10 общественных пространств общей площадью около 132 гектаров. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.

4 мая до 17:00 для посетителей закроют Автозаводский парк, в этот же день специалисты обработают территорию первого и второго парковых озёр. 5 мая работы пройдут в парках имени 1 Мая и «Светлоярский», 6 мая – в «Дубках» и парке Станкозавода. 7 мая санитарные мероприятия запланированы в парке имени Я.М. Свердлова и на территории Щёлоковского хутора.

Также обработку проведут в «Швейцарии», однако точную дату объявят дополнительно – информацию разместят в соцсетях парка.

Жителям рекомендуют временно отказаться от прогулок в этих зонах и соблюдать осторожность. Сроки проведения работ могут измениться в зависимости от погодных условий.