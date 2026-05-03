Нижегородец Сергей Шаров выиграл Казанский марафон на дистанции 10 километров

Май для нижегородских спортсменов начался с громкой победы. На Казанском марафоне легкоатлет Сергей Шаров стал лучшим на дистанции 10 километров, показав результат 28 минут 24 секунды – это новый рекорд трассы. О достижении сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло в своем телеграм-канале.

Еще недавно Шаров выступал в лыжных гонках, но сумел успешно сменить дисциплину и триумфально дебютировать в беге. Его победа – результат упорных тренировок и большой работы над собой.

Казанский марафон считается крупнейшим региональным стартом в стране и проходит ежегодно с 2015 года. В программу входят дистанции 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. На старт выходят как профессиональные спортсмены, так и любители.

С 2023 года соревнования входят в Лигу марафонов России и Лигу БРИКС наряду с крупнейшими забегами страны, включая Московский марафон и петербургские «Белые ночи».