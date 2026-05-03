НовостиЗдоровье3 мая 2026 13:36

Нижегородские врачи спасли пациента с редким энцефалитом

21 день в коме и сложнейшая терапия помогли вернуть молодого человека к жизни
Евгения ФРОЛОВА
Нижегородские врачи спасли пациента с редким энцефалитом.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

21-летнего пациента с редким аутоиммунным заболеванием мозга спасли медики инфекционной больницы №23 Нижнего Новгорода. Молодой человек поступил в крайне тяжёлом состоянии: резкий скачок температуры, судороги и потеря сознания развились буквально за считанные часы, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Пациента срочно перевели в реанимацию, ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ, чтобы защитить мозг и жизненно важные органы. В коме он провёл три недели. За это время врачи провели комплексное лечение – от плазмафереза до пульс-терапии высокими дозами гормонов и иммуноглобулинов.

К работе подключились реаниматологи, инфекционисты, неврологи и токсикологи. Также специалисты консультировались с федеральными экспертами по телемедицине.

Сейчас молодой человек идёт на поправку: заново учится говорить, ходить и есть. Впереди – длительная реабилитация, но угроза жизни уже миновала. Диагнозом оказался аутоиммунный энцефалит – состояние, при котором иммунитет атакует собственный мозг.