Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая.

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 5 мая. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале, отметив, что решение принято на фоне устойчивого потепления: синоптики прогнозируют температуру выше климатической нормы.

Сразу после отключения тепла коммунальщики начнут подготовку к следующей зиме. Теплоснабжающим компаниям и управляющим организациям предстоит провести масштабные работы: от плановых ремонтов и обновления оборудования до проверки и перекладки труб. Особое внимание уделят внутридомовым сетям – их опрессуют и промоют, чтобы избежать аварий в холодное время года.

По словам городских властей, ранний старт подготовки позволит провести все работы без спешки и повысить надежность системы отопления к сезону 2026–2027 годов.