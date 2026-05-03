1,2 тысячи лагерей откроются летом в Нижегородской области.

Около 1,2 тысячи детских лагерей заработают в Нижегородской области летом 2026 года. Планируется, что в них смогут отдохнуть более 160 тысяч школьников со всего региона. Об этом рассказал министр образования Михаил Пучков в интервью ИА «Время Н».

Как и в предыдущие годы, лагеря предложат детям не только отдых, но и разнообразные тематические смены. Среди них – программы для юных инспекторов движения, математические и экологические направления. Отдельное внимание в этом сезоне уделят патриотическому воспитанию.

Впервые на базе центра «Салют» пройдут смены военно-исторического лагеря «Страна Героев». Они запланированы на конец мая и июнь. Участниками смогут стать подростки от 12 до 17 лет – школьники, кадеты, воспитанники спортивных и патриотических клубов.

Программа рассчитана на две недели и включает занятия по истории России, физическую подготовку, работу в команде и развитие лидерских качеств. Ребятам предложат выбрать одно из направлений – от «Защитников» до «Волонтеров Победы». Также предусмотрены занятия по шахматам, элементы огневой и высотной подготовки и сдача норм ГТО.

Отбор в лагерь пройдет на конкурсной основе на федеральном уровне. В 2026 году проект реализуют сразу в четырех регионах страны, включая Нижегородскую область.