Второй и третий классы пожароопасности установлены в лесах Нижегородской области. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Нижегородской области зафиксировано повышение уровня пожарной опасности в лесах. По данным Верхне-Волжского УГМС, на 2 мая в регионе установлен второй класс пожароопасности, а в ряде территорий – третий.

Полностью второй класс действует сразу в 40 муниципальных образованиях, включая Нижний Новгород, Арзамас, Дзержинск, Саров и Бор. Ещё в нескольких округах этот уровень зафиксирован частично. При этом в шести муниципалитетах – таких как Сергачский, Пильнинский и Спасский – местами уже наблюдается третий класс, который считается более опасным.

В связи с погодными условиями специалисты усилили контроль за лесными территориями. Наземные патрули работают по утверждённым маршрутам, ориентируясь на текущую обстановку и прогноз.

Жителей региона просят быть особенно внимательными при посещении лесов и строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения возгорания необходимо срочно сообщить об этом по телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по номеру 8 (831) 430-01-23.