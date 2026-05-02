Гранты до 2 млн рублей могут выиграть нижегородские студенты.

Жители Нижегородской области получили шанс получить до 2 млн рублей на реализацию собственных инициатив. Речь идёт о конкурсе «Росмолодёжь.Гранты: Двигай сообщества», который поддерживает проекты в системе среднего профессионального образования. Подать заявку можно до 20 мая через специальную платформу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и ориентирован на активных молодых людей от 14 до 35 лет. Участникам предлагают представить проекты, направленные на развитие студенческой среды: от создания новых сообществ до запуска образовательных и медийных инициатив внутри колледжей и техникумов.

Заявки принимаются по одной номинации – «#двигай_сообщества». При этом максимальный размер гранта для физических лиц достигает 2 млн рублей, что делает программу одной из самых масштабных в своей категории.

Конкурс проводится второй год подряд и уже успел объединить студентов со всей страны. Только в прошлом году поддержку получили десятки инициатив, а общий объём финансирования превысил 75 млн рублей.

Организаторы отмечают, что участие в конкурсе – это не только возможность получить деньги на проект, но и шанс приобрести управленческий опыт, научиться работать в команде и реализовать собственные идеи на практике.