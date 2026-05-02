НовостиЗдоровье2 мая 2026 13:34

Дорогой парфюм может привести к бесплодию у нижегородцев

Эксперты предупреждают о фталатах в известных ароматах
Евгения ФРОЛОВА
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Дорогие духи могут быть опасны для здоровья: в популярных парфюмах известных брендов могут содержаться фталаты – вещества, которые усиливают стойкость аромата, но при этом способны влиять на гормональную систему человека и даже вызывать бесплодие. Такие соединения якобы обнаружены в продукции Bvlgari, Zielinski & Rozen и Calvin Klein, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Фталаты нередко называют «гормональными хакерами»: они способны имитировать действие гормонов и нарушать работу эндокринной системы. В ряде исследований их связывают с рисками для репродуктивного здоровья и у женщин, и у мужчин. При этом точный состав духов часто остаётся неизвестным – производители ограничиваются формулировкой «парфюмерная композиция».

Специалисты советуют пользоваться ароматами аккуратно. Не стоит распылять духи на лицо и шею – лучше наносить их с расстояния на одежду или волосы. Это снижает концентрацию вдыхаемых веществ.

Также важно избегать использования парфюма в тесных и плохо проветриваемых помещениях. Людям с аллергиями, хроническим кашлем или кожными заболеваниями стоит особенно внимательно относиться к выбору ароматов и при возможности отдавать предпочтение средствам с пометкой phthalate-free.