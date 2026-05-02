Нижегородцам рассказали, как распознать сгенерированное голосовое сообщение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Нижегородской области предупредили о новой уловке мошенников – голосовых сообщениях, созданных с помощью нейросетей. Такие записи имитируют речь знакомых людей и могут вводить в заблуждение. Технологии уже позволяют довольно точно передавать тембр и интонацию, поэтому на первый взгляд подделку сложно отличить от настоящего сообщения, сообщает RT со ссылкой на старшего преподавателя РТУ МИРЭА Андрея Рыбникова.

По словам специалиста, нейросеть не копирует голос напрямую, а заново синтезирует речь, опираясь на статистику звучания. Из-за этого возникают небольшие, но заметные сбои – неестественные паузы, странные ударения и колебания интонации. Особенно это заметно, если внимательно вслушаться в длинные или редкие слова.

Эксперт советует обращать внимание и на другие детали: в поддельной записи дыхание часто звучит слишком ровно или вовсе отсутствует, а тембр может «плавать» от слова к слову. Кроме того, текст сообщения нередко выглядит непривычно – появляются лишние объяснения или просьбы срочно выполнить какое-то действие.

При этом, отмечает Рыбников, современные технологии делают такие подделки всё более убедительными, особенно если человек получает сообщение в спешке. Поэтому главный совет – не торопиться и перепроверять информацию. Если есть сомнения, лучше связаться с человеком другим способом – позвонить или написать в проверенном чате.