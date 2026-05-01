Троих обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО арестовали в Нижнем Новгороде. Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

Нижегородский районный суд отправил под стражу троих фигурантов дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

По версии следствия, обвиняемые действовали в составе организованной группы. Они подыскивали мужчин, которые желали подписать контракт на службу в ВС РФ в зоне специальной военной операции, брались помочь с оформлением бумаг, а заодно привязывали к их банковским счетам свои телефонные номера. Дальше через мобильное приложение фигуранты спокойно заходили в личные кабинеты потерпевших и переводили их деньги на подконтрольные счета. В общей сложности таким способом они вывели больше 13 миллионов рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил всех троих под стражу до 28 июня 2026 года. Постановления пока не вступили в законную силу.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде уже возбуждалось дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Тогда двоих фигурантов арестовали за хищение 13 миллионов рублей у участников СВО.