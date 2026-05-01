Уголовное дело о смертельной аварии на Литвинова возбудили в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Уголовное дело возбуждено после гибели 43-летней женщины в ДТП на улице Литвинова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, трагедия случилась 29 апреля около десяти вечера у дома №33. 19-летний парень за рулем BMW не выдержал безопасную дистанцию и протаранил сразу три попутные машины: Volkswagen, Changan и Lada Granta. В результате пассажирка Volkswagen получила травмы, несовместимые с жизнью.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновник аварии полностью признал свою вину, расследование продолжается.

Полиция призывает автомобилистов быть внимательнее за рулем в темное время, выбирать безопасную скорость с учетом погоды и не совершать опасных маневров.