Гранты на 167 млн рублей выиграли 34 проекта из Нижегородской области

Нижегородская область вошла в тройку лидеров по итогам второго грантового конкурса 2026 года Президентского фонда культурных инициатив. Регион занял высокие позиции как по числу поддержанных заявок, так и по общей сумме выделенных средств. Победителями признаны 34 проекта, которые в сумме получат 167 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном министерстве культуры.

Среди тех, кто получит финансирование, оказались фестиваль «Музыка балконов. Великие реки», «Болдинская зима» и проект «Современная музыка: Шостакович – музыкальные параллели». Также поддержку получили фестиваль «Большая театральная» от регионального Союза театральных деятелей, джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии», проект «Час беседы с Далем» музея Добролюбова и спектакль «Собачье сердце» Дзержинского театра кукол.

Министр культуры региона Наталья Суханова поздравила победителей и особо отметила Шахунью, где гранты взяли сразу три проекта. Всего же на карте региона 16 муниципалитетов, чьи инициативы получили поддержку. Среди них Вознесенский, Лысковский, Павловский, Перевозский, Городецкий, Княгининский, Сосновский, Ковернинский и другие округа.

Всего в рамках второй заявочной кампании 2026 года из Нижегородской области было подано 347 заявок, из которых 232 подготовили муниципальные учреждения культуры, 75 - некоммерческие организации и 40 - коммерческие.

В целом по стране победителями конкурса признаны 725 проектов из 87 регионов на общую сумму более четырех миллиардов рублей. Чаще всего заявки подавали в направлениях «Культурный код», «Место силы» и «Единство с судьбой России».

Новый грантовый конкурс на 2027 год уже стартовал. Заявки принимаются до 30 июня.