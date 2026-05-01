НовостиОбщество1 мая 2026 12:12

Нижегородский СК организовал проверку по факту травмирования ребенка в автобусе

Поводом стало сообщение о том, что ребенка с инвалидностью зажало дверями автобуса
Нижегородский СК организовал проверку по факту травмирования ребенка в маршрутке

Нижегородский СК организовал проверку по факту травмирования ребенка в маршрутке

Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку после того, как в нижегородском автобусе пострадал 9-летний мальчик с инвалидностью. Информацию об этом случае оба ведомства обнаружили во время мониторинга СМИ и интернета.

Предварительно, инцидент произошел в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Мама с сыном выходили из автобуса 38-го маршрута, но водитель закрыл дверь до того, как они успели выйти. В этот момент створки зажали шею ребенка.

Теперь следователи и прокуратура выясняют все обстоятельства случившегося. В рамках проверок будет дана правовая оценка тому, как соблюдались требования безопасности при перевозке пассажиров.