НовостиОбщество1 мая 2026 10:45

Сезон фонтанов открылся в Нижнем Новгороде

Все 25 муниципальных фонтанов запущены с 1 мая
Анжелика ЮДИЧЕВА
Сезон фонтанов стартовал в Нижнем Новгороде. Фото из архива

В Нижнем Новгороде официально стартовал сезон фонтанов. Все 25 муниципальных объектов заработали сегодня, 1 мая, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

В городе теперь снова шумят исторические и современные, сухие и традиционные с чашей фонтаны. У одних включается музыка и подсветка, у других вода поднимается на несколько метров и движется по водным сценариям.

Перед тем как запустить всю эту красоту, специалисты в течение последних недель, как только позволяла погода, расконсервировали оборудование, проверяли насосы и дренаж, а где требовалось, проводили ремонт.

«Теперь точно в город пришла весна!» — написал глава города.