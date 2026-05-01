Сезон фонтанов открылся в Нижнем Новгороде

Сезон фонтанов стартовал в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде официально стартовал сезон фонтанов. Все 25 муниципальных объектов заработали сегодня, 1 мая, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

В городе теперь снова шумят исторические и современные, сухие и традиционные с чашей фонтаны. У одних включается музыка и подсветка, у других вода поднимается на несколько метров и движется по водным сценариям.

Перед тем как запустить всю эту красоту, специалисты в течение последних недель, как только позволяла погода, расконсервировали оборудование, проверяли насосы и дренаж, а где требовалось, проводили ремонт.

«Теперь точно в город пришла весна!» — написал глава города.