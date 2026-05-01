Особый противопожарный режим ввели в лесах Нижегородской области. Фото: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

С 30 апреля на землях лесного фонда Нижегородской области действует особый противопожарный режим. Об этом сообщили в областном Минлесхозе.

Как объяснили в ведомстве, особый режим вводится из-за прогнозируемого потепления. После затяжных дождей резкий переход к высоким температурам заметно повышает риск возгораний, поэтому сотрудники министерства и подведомственных учреждений переходят на усиленный режим работы. Также специалисты организуют дежурства, чтобы непрерывно отслеживать обстановку и вовремя замечать очаги возгораний.

Вместе с режимом в регионе вводятся дополнительные меры безопасности. В частности, запрещено разводить костры, использовать мангалы на открытых участках и выезжать в лес на машинах с неисправным выхлопом. При четвертом и пятом классах пожарной опасности посещение лесных массивов и вовсе закроют.

На время действия режима за нарушения предусмотрены серьезные штрафы. Для граждан - до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 90 тысяч, а юрлицам может грозить до миллиона. И это без учета компенсации ущерба лесному фонду. Если же неосторожное обращение с огнем приведет к повреждению или уничтожению насаждений, то наступит уголовная ответственность по статье 261 УК РФ. Полный перечень запретов и ограничений размещен на сайте областного Минлесхоза. Там же ежедневно публикуют информацию о классах пожарной опасности по округам, чтобы жители могли вовремя сориентироваться и соблюсти все меры предосторожности.

- Призываем всех граждан неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности, оперативно сообщать обо всех фактах возгорания в лесу и на прилегающих территориях, а также об иных нарушениях в лесах по телефонам прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 и региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23. Телефоны работают круглосуточно, – отметили в минлесхозе.