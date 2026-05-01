Минлесхоз разрешил отстрел девяти кабанов в Перевозском округе

Минлесхоз Нижегородской области разрешил регулировать численность кабана в Перевозском округе. Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовых актов.

Поводом для отстрела стало превышение плотности популяции: показатель необходимо довести до 0,25 особей на тысячу гектаров в границах одного муниципального образования. Как пояснили в ведомстве, эта мера поможет предотвратить возникновение и распространение болезней среди диких животных, а также защитить здоровье людей и среду обитания.

Отстрел можно проводить с 30 апреля по 29 мая 2026 года. Добывать разрешено все половозрастные группы кабанов, способ охоты и орудия должны строго соответствовать действующему законодательству.

Согласно документу, в охотничьих угодьях ассоциации «Ичалковский центр охоты, животноводства и лесоводства» разрешено добыть четырех кабанов, еще пять - в угодьях общественной организации «Перевозское районное общество охотников и рыболовов».