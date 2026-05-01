Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Праздником Весны и Труда Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сегодня, 1 мая, вся страна отмечает Праздник Весны и Труда. С этим днем нижегородцев поздравил губернатор Глеб Никитин, его слова передает пресс-служба областного правительства.

– Наши родители, бабушки и дедушки всегда с теплотой вспоминают первомайские демонстрации, когда люди выходили на улицы, чтобы разделить друг с другом радость созидания, – написал глава региона.

Глеб Никитин подчеркнул, что область бережно хранит и приумножает трудовое наследие. Нижегородские заводы и фабрики выпускают товары, востребованные не только в России, но и за ее пределами. Производства все активнее осваивают цифровые решения и современное оборудование, но главным залогом успеха, по мнению губернатора, остаются квалифицированные кадры.

Именно поэтому особое внимание в области теперь уделяют подготовке молодых специалистов. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе колледжей и техникумов уже создано 16 образовательных кластеров, еще три появятся в ближайшие месяцы. Такая система позволяет студентам знакомиться с будущими работодателями прямо во время учёбы.

Отдельно Глеб Никитин отметил трудовые династии нижегородцев, которые передают любовь и преданность своей профессии на протяжении многих поколений. А в завершение обратился к жителям с личными словами.

– В Праздник Весны и Труда желаю вам профессиональных успехов и веры в себя, пусть всё задуманное получается!