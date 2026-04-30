Нижегородцев ждут 11-дневные новогодние каникулы в 2027 году.

Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение, передает ведомство в своем мах-канале.

Самые длинные каникулы ждут нижегородцев на Новый год - 11 дней, с 31 декабря по 10 января. В феврале отдых займет три дня, с 21 по 23 число, столько же продлятся и выходные в честь Международного женского дня - с 6 по 8 марта.

Майские праздники по традиции разделятся на два захода. Сначала три дня отдыха с 1 по 3 мая, затем столько же с 8 по 10 мая. Летом передышка выпадет на день России - с 12 по 14 июня. Ноябрьские выходные растянутся на четыре дня - с 4 по 7 ноября, а завершит год дополнительный выходной 31 декабря.

Такой график получился благодаря переносам выходных дней. По Трудовому кодексу, если праздник выпадает на субботу или воскресенье, выходной сдвигают на ближайший рабочий день. Новогодние каникулы - это исключение, их можно переносить на любые другие даты в году.

Так, в 2027-м сделали три таких переноса. Суббота 2 января переходит на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января - на пятницу 31 декабря, а суббота 20 февраля - на понедельник 22 февраля.