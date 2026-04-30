Законопроект о едином цвете такси в Нижегородской области принят в первом чтении

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли в первом чтении законопроект, который вводит единый цвет для легковых такси - оранжевый. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документ приводит региональные нормы в соответствие с федеральными требованиями. Кроме того, он вводит понятие «цветовая гамма кузова легкового такси» и дает правительству области право определять, сколько машин должно числиться в реестре такси.

Парламентарии подчеркнули, что ко второму чтению документ необходимо уточнить с привлечением представителей предпринимательского сообщества. Один из ключевых вопросов, который предстоит обсудить, касается переходного периода. Согласно проекту закона, который должен вступить в силу 1 сентября, если разрешение на работу такси получено до этой даты, требование к цвету кузова начнет действовать только после истечения срока действия этого документа. Разрешение выдается на пять лет.

Напомним, проект закона предполагает, что единая цветовая гамма поможет пассажирам и контролирующим органам быстрее распознавать официальное такси в дорожном потоке. Ранее Общественный совет по развитию такси предупредил, что перекраска машин может обойтись перевозчикам в 2,5 миллиарда рублей за пять лет. Минимальная стоимость оклейки одного автомобиля оценивается в 95 тысяч рублей.