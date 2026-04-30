Активное строительство первых домов по проекту КРТ началось в Ольгине.

В Ольгине началась активная фаза строительства первых домов по проекту комплексного развития территории. Работы ведет региональный оператор КРТ – группа компаний «Дирекция по строительству». Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Как отметили в компании, реализация проекта идет по утвержденному графику. Сейчас рабочие армируют конструкции седьмого этажа первого дома, а для еще двух домов уже готовы свайные основания – работы там начнутся в ближайшее время. Всего при устройстве оснований трех домов забито больше 1300 свай. Параллельно возводятся понижающая и распределительная подстанции, которые обеспечат микрорайон энергией, и ведутся подготовительные работы к строительству котельной и прокладке теплотрасс для стабильного теплоснабжения.

Первый дом в Ольгине планируют сдать в четвертом квартале 2027 года. Жители смогут получить ключи сразу после завершения всех приемных процедур, а сохранность их средств дополнительно защищена механизмом эскроу-счетов.

Проект КРТ реализуется при участии Банка ДОМ.РФ и является частью масштабной трансформации южных территорий Нижнего Новгорода, начатой по инициативе губернатора Глеба Никитина. Как пояснила министр градостроительной деятельности Дарья Шунаева, Институт развития агломераций уже разрабатывает документацию для расширения трамвайной сети, причем значительная часть новых линий проектируется специально для жителей Ольгина и Новинок.

Что касается концепции застройки, то она предполагает дома переменной этажности – от пяти до пятнадцати этажей с 24-этажными доминантами. Дворовую территорию полностью освободят от машин, а кварталы на севере микрорайона свяжет пешеходный бульвар с зонами для отдыха, спорта и детских игр. Автомобилистам обещают надземные и подземные стоянки. Вместе с жилыми домами построят два детских сада на 680 мест и школу на 1500 мест. Новый микрорайон сможет принять больше десяти тысяч жителей.

Заместитель директора ГК «Дирекция по строительству» Григорий Зибров рассказал, что правительство Нижегородской области через своего оператора КРТ становится активным игроком на строительном рынке. По его словам, перед компанией стоит цель за пять-семь лет войти в пятерку крупнейших застройщиков региона, и КРТ Ольгино - первый шаг в этом направлении.

Напомним, КРТ «Ольгино» – крупнейший проект комплексного развития незастроенной территории в регионе. Он охватывает свыше 265 гектаров, где в будущем появится почти 1,4 миллиона квадратных метров жилья. После полной реализации проекта здесь будут жить 45,5 тысячи человек.