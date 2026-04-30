Изменение графика работы клиентских офисов и Контакт-центра «ТНС энерго НН»

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Контактного центра в период майских праздников.
График работы Центров обслуживания клиентов:
· 30 апреля – с 8:00 до 16:00;
· 1-3 мая и 9-11 мая – выходные дни;
· 4-7 мая – работа в штатном режиме;
· 8 мая – с 8:00 до 14:45;
График работы Контактного центра:
· 30 апреля и 8 мая – с 9:00 до 17:00;
· 1-3 мая и 9-11 мая – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).
С 12 мая 2026 года Центры обслуживания клиентов возобновят работу в прежнем режиме.
Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно без личного обращения в «ТНС энерго НН»:
Передать показания счётчика:
· на главной странице сайта;
· в личном кабинете;
· в мобильном приложении «ТНС энерго»;
· смс-сообщением на номер +7 (920) 005-07-44 в формате: номер лицевого счета*показания счетчика.
· через Голосового помощника по телефонам: 8 (831) 267-12-95 и 8 (800) 200-32-68;
· с помощью сервисов ГИС ЖКХ и Госуслуги.Дом;
Оплатить счёт за электроэнергию:
· банковской картой на сайте;
· с помощью мобильного приложения;
· в Центре обслуживания клиентов;
· через онлайн-сервисы банков-партнеров;
· подключить услугу «Автоплатеж» вашего банка.
Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику можно:
· на сайте через сервис «Написать обращение»;
· в личном кабинете;
· в мобильном приложении «ТНС энерго».
Фото: «ТНС энерго НН»