Изменение графика работы клиентских офисов и Контакт-центра «ТНС энерго НН»

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Контактного центра в период майских праздников.

График работы Центров обслуживания клиентов:

· 30 апреля – с 8:00 до 16:00;

· 1-3 мая и 9-11 мая – выходные дни;

· 4-7 мая – работа в штатном режиме;

· 8 мая – с 8:00 до 14:45;

График работы Контактного центра:

· 30 апреля и 8 мая – с 9:00 до 17:00;

· 1-3 мая и 9-11 мая – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

С 12 мая 2026 года Центры обслуживания клиентов возобновят работу в прежнем режиме.

Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно без личного обращения в «ТНС энерго НН»:

Передать показания счётчика:

· на главной странице сайта;

· в личном кабинете;

· в мобильном приложении «ТНС энерго»;

· смс-сообщением на номер +7 (920) 005-07-44 в формате: номер лицевого счета*показания счетчика.

· через Голосового помощника по телефонам: 8 (831) 267-12-95 и 8 (800) 200-32-68;

· с помощью сервисов ГИС ЖКХ и Госуслуги.Дом;

Оплатить счёт за электроэнергию:

· банковской картой на сайте;

· с помощью мобильного приложения;

· в Центре обслуживания клиентов;

· через онлайн-сервисы банков-партнеров;

· подключить услугу «Автоплатеж» вашего банка.

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику можно:

· на сайте через сервис «Написать обращение»;

· в личном кабинете;

· в мобильном приложении «ТНС энерго».

