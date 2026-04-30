Мошенники похитили более 13 млн рублей у бойцов СВО в Нижнем Новгороде. Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

Двое мужчин, которых обвиняют в хищении денег у военнослужащих, находящихся в зоне СВО, отправлены под стражу. Такое решение вынес Московский районный суд Нижнего Новгорода, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Первому обвиняемому вменяют мошенничество более чем на три миллиона рублей. По версии следствия, он обманом завладел средствами бойцов, и суд санкционировал его арест до 26 июня 2026 года. Второй фигурант действовал в составе организованной группы и нанес ущерб уже свыше десяти миллионов рублей. Ему избрана аналогичная мера пресечения - заключение под стражу до 24 мая 2026 года.

Действия обоих квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Оба постановления пока не обрели законную силу.