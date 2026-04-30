Заболеваемость ВИЧ в Нижегородской области упала до исторического минимума

Нижегородская область вышла на исторический минимум по числу новых случаев ВИЧ. По итогам 2025 года было выявлено всего 935 новых случаев, и это при том, что тестированием охватили почти половину жителей региона - 45,8% населения. Об этом сообщает мах-канал «Бокал прессека» со ссылкой на главного врача Нижегородского СПИД-центра Соломона Апояна.

Для сравнения, в 2013 году проверку проходил лишь каждый пятый, а число новых диагнозов доходило до двух тысяч. То есть сегодня профилактика работает несопоставимо эффективнее. Это видно и в защите новорожденных: с начала 2026 года мамами стали 45 женщин с ВИЧ-статусом, и благодаря оперативной химиопрофилактике все 45 детей родились без вируса. Лишь две пациентки не успели пройти полный курс терапии из-за особенностей родов - они были домашними или экстренными.

