Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после ограничений. Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью небо над Нижним Новгородом закрыли для гражданской авиации. Аэропорт Чкалов временно перестал принимать и отправлять самолёты — причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Из-за ограничений были задержаны два регулярных рейса.

К восьми утра угроза миновала. Ограничения сняли, и аэропорт вернулся к обычной работе. Все службы сейчас функционируют в штатном режиме.

Пассажиров, которым только предстоит вылет, просят внимательно следить за изменениями — статус рейсов лучше проверять на сайтах авиакомпаний и самого аэропорта. Тем, кто уже в терминале, рекомендуют не пропускать объявления по громкой связи и смотреть на онлайн-табло.