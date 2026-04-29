Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 апреля 2026 16:28

24-летняя девушка погибла в страшном ДТП на трассе под Городцом

Иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево
Евгения ФРОЛОВА
24-летняя девушка погибла в страшном ДТП на трассе под Городцом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Смертельная авария произошла утром 29 апреля в Городецком округе Нижегородской области. На 9-м километре автодороги «река Белая – Федурино – Вороново – Соболиха» 24-летняя девушка за рулем Toyota Camry потеряла управление и съехала с трассы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, водитель превысила скорость, из-за чего не справилась с управлением. Автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и врезался в дерево.

От полученных травм девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии уточняются.